Kiko Hernández ya ha sido padre

Kiko Hernández desveló el pasado octubre que iba a ser padre de dos niñas, Jimena y Abril, en febrero, pero el nacimiento se ha adelantado. Esta circunstancia ha supuesto que el colaborador de ‘Sálvame’ no se haya despedido de sus compañeros ni de la audiencia y haya volado directamente a Estados Unidos consciente de que ya va a ver a sus hijas, un momento que anhelaba muchísimo.

El colaborador televisivo ha hablado sobre este asunto en ‘Sálvame’ en un par de ocasiones y contó que el proceso no ha sido nada fácil: “Me asesoraron muy mal al principio y me llevaron por otros caminos, que eran la adopción, y es imposible ya para una pareja de heteresexuales, imagina para un hombre solo…

Kiko también desveló cómo le nació el espíritu paternal: “Cuando mi hermana tuvo a su hijo, a mi sobrino, en ese momento me cambió la vida. Daría la vida por mi sobrino. Se me despertaron las ganas de amar, de proteger, pero en ese momento no tenía resuelto ni lo económico ni lo sentimental”, manifestó.

“En este caso voy a ser padre y madre. Lo que me da miedo es si yo falto. Lo que quería es tener una estabilidad. cuando lo conseguí es cuando me decidí”, comentó.