Kiko e Isa Pantoja, vuelven los buenos tiempos para los hermanos

Es sabida por todos, la nada convencional relación fraternal que existe entre Kiko Rivera y su hermana Isa Pantoja. Los dos hijos de la tonadillera del mismo nombre han pasado por diferentes momentos, unos muy buenos y otro no solo malos, sino además retransmitidos públicamente. Si bien es cierto que en numerosas ocasiones Isa Pantoja ha dado a conocer públicamente su desagradado con algún miembro de la familia -como es el caso de su tío Agustín y su abuela Ana- parece que estas inclemencias no consiguen afectar la actual relación mantiene con su hermano mayor.

Este sábado Kiko Rivera retomó su agenda laboral tras sus problemas de rodilla con un bolo en Palos de la Frontera en el que tuvo una compañía muy especial. Aunque todavía sigue convaleciente de dicho problema de salud, el DJ quiso deleitar al público con su música, precisando de la ayuda de una silla para poder finalizar la actuación. Sin embargo, Kiko no estuvo solo. Su mujer, Irene Rosales, y su hermana, Isa Pantoja, no se quisieron perder esta cita tan especial en la que estuvieron junto al cantante. Fue el propio Kiko quien decidió compartir con sus seguidores de Instagram una instantánea en la que aparece junto a su hermana y su mujer acompañada de un texto en el que añade “Equipo al completo”.

Las últimas semanas no han sido muy mansas para la hija de la cantante de copla debido a que su relación con Fausto Cabrera -hermano de Techi, ex que comparten su hermano y el padre de su hijo- parece no agradar a algunos miembros de su entorno calificado de ‘mala compañía’.

A toda esta polémica hay que sumarle los largos trámites de divorcio que está llevando a cabo con su ex pareja Alejandro Albalá y la declaración de guerra por parte de su ex suegra a todo el clan Pantoja. Los beneficios económicos del acuerdo de divorcio aún están por resolver ya que, según el joven, no ha recibido ningún tipo de compensación económica por las exclusivas que ambos realizaron durante los cinco meses que duró su matrimonio.