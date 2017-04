Justin Bieber: el mejor ejemplo para José Fernando

“Me encanta esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde quiero estar pero gracias a Dios no estoy donde estuve. Lo mejor está por llegar, ¿no crees?” Con este optimista mensaje Justin compartía un `collage´ compuesto por una imagen de cuando fue detenido y una actual.

Aunque el cantante no tiene una vida que se pueda considerar ejemplar, lo cierto es que los últimos tiempos los escándalos que ha protagonizado Bieber no son del calibre de los que lo llevaron a terminar en un calabozo tras haber participado en una carrera ilegal estando además bajo los efectos del alcohol y las drogas. Es cierto que sigue metiéndose en problemas, es cierto que en ocasiones le vemos en el peor de sus momentos, pero parece que Justin está dejando atrás el tipo de vida que tenía cuando tocó fondo y que su intención es convertirse en un ejemplo para sus seguidores.

Si hay alguien que puede aprender del cantante ese es José Fernando Ortega Mohedano. El hijo de Rocío Jurado, que tiene sólo un año más que el músico canadiense, lleva años protagonizando titulares por su más que cuestionable estilo de vida. Desde que cumpliese 18 primaveras y recibiera la herencia que le dejó su madre, el joven se ha visto envuelto en numerosos altercados, incluyendo trifulcas con la policía, acusaciones de malos tratos, estancias en prisión e ingresos en clínicas de desintoxicación.

Sin ir más lejos, hoy mismo se encuentra declarando en los juzgados tras haber sido detenido el pasado fin de semana por haber agredido a un agente que se desplazó a la casa en la que Jose Fernando participaba de una fiesta tan ruidosa que los vecinos tuvieron que llamar a la Policía. Acompañado por su padre, José Ortega Cano -quien ha declarado no poder más con la situación de su hijo- Jose ha acudido por segundo día consecutivo a la comparecencia judicial en la que, según se ha filtrado, su abogado podría pedir que se tratase el caso teniendo en cuenta que el acusado padece un problema médico.

Hace apenas unas semanas que el hermano de Gloria Camila había salido de la cárcel, donde estuvo preso tras incumplir una orden de alejamiento interpuesta después de que su ex pareja y futura madre de su hijo le demandase. Además, antes de llegarle la notificación que le obligaba a cumplir condena privándole de libertad, Jose Fernando protagonizó otro duro episodio en el que amenazó con saltar desde un balcón.

Las numerosas recaídas del hijo del diestro en los problemas de los que intenta salir una y otra vez han hecho que la familia apueste por la necesidad de ayuda médica para salvar una situación que cada vez parece más irrevocable.