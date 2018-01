Nos hemos puesto al habla con su abogado, Fernando Osuna, quien nos ha dejado claro que esta afirmación tan taxativa dista, todavía, mucho de ser verdad: “La demanda se presentó en septiembre y ha sido admitida a trámite, pero podemos exponernos a un procedimiento que dure hasta un año y medio. En estos casos es muy difícil determinar un periodo concreto, puede que sea más corto”.

Fernando Osuna, letrado de Javier Sánchez Santos, nos ha dicho que cree que “a Julio Iglesias no se le ha notificado formalmente, pero es casi seguro que debe saberlo, porque además a mí me han entrevistado en distintas televisiones de Miami y México. Lo que es bastante probable es que no se lo hayan notificado aún formalmente. Una vez lo hagan, tendrá veinte días para contestar”.

¿Cuáles serían los siguientes trámites?

Julio tendría dos opciones alegar que no está de acuerdo a que se tramite y hacer alegaciones. Lo puede hacer simultáneamente y primero un paso y después el otro. Lo más seguro es que el juez le diga que no tiene razón y siga el procedimiento adelante. Posteriormente podría interponer un recurso a la Audiencia Provincial de Valencia.

¿Cómo se encuentra su cliente?

Está muy contento, porque esperábamos que nos pusieran más pegas para admitirlo a trámite.

Porque no era la primera vez que lo hacían…

Así es, se había llegado a juicio en los años 90 y a principios de los 2000.

Han presentado un elemento determinante para que el juez lo admita a trámite: la prueba de ADN que determina una coincidencia del 99%. ¿Podrían cuestionarla por la cadena de custodia?

Sí, pero lo principal es que el juez ha admitido esta prueba porque estima que tiene una cierta seriedad.

¿Qué harán si Julio Iglesias se negara a hacerse la prueba de paternidad?

Pediríamos. que se le practique a alguno de sus hijos o sus hermanos, que los tiene de padre y madre y solo de padre. Si se negaran todos ellos, el juez podría determinar que algo estarían tapando…

¿Cuáles son sus bazas para ganar este proceso?

Las prueba positiva de ADN y las pruebas de los dos primeros juicios, en los que aportamos fotografías de la madre de Javier con Julio y diversos testimonios.

¿Podría acabar su cliente asfixiado económicamente con un proceso tan complicado como este?

Más asfixiado que está… Lo que ha costado los detectives, los desplazamientos a Miami…

¿Cuánto se han gastado ya?

No te lo puedo decir, pero mucho… Imagina: aviones, hoteles, honorarios… Solo la prueba en el Instituto Toxicológico son 900 euros aproximadamente.

¿Ganarán el juicio?

Lo ganaremos o lo perderemos, pero hay una cosa que tengo clara: mi cliente es hijo de Julio Iglesias. Si yo hubiera tenido dudas ya se lo habría dicho a él.

¿Qué cree que hará Julio Iglesias?

Pediremos que se le practique a Julio Iglesias la prueba de ADN ante el juez. Si no se presenta no nos importa, porque tenemos otros caminos.

El ADN que han conseguido ustedes es el de Julio Iglesias jr., ¿no?

Así es.

¿Qué juicios de estas características ha ganado usted?

El de El Cordobés, que fue rápido, porque se hizo la prueba, el de la duquesa Roja… En todos los casos hemos seguido el mismo procedimiento. Primero hemos cogido el ADN y después vamos con toda la carga…