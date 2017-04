La guerra de Belén y Toño acabará el 30 de mayo. 5 claves para entenderla

-Belén Esteban encabeza un procedimiento civil de reclamación de cantidad contra Lorant Sl, la empresa de la que es administradora única Lorena, mujer de Toño, que es la que supuestamente tiene facturas impagadas a la colaboradora. Es por ello que la responsable legal de la deuda es la mujer del manager, y madre de sus cuatro hijos, en ningún caso él. Ella será quien deba dar las explicaciones pertinentes en el tribunal acerca de la empresa de representación de la que ella consta como responsable, aunque la gestión haya sido llevada a cabo por su marido.

–La documentación presentada por Belén reclama una cantidad cercana a los 500.000 euros que la empresa liderada por Toño debería haberle ingresado por trabajos realizados y ya cobrados, tales como galas de Mas que Baile o el programa ‘Los ojos de Belén’. Dicha cantidad es la que la tertuliana ha podido sustentar documentalmente, si bien en un principio se dio una cantidad muy superior a la finalmente reclamada.

-No hay posibilidad de acuerdo previo al juicio. La parte demandante lo tiene totalmente descartado. Belén está segura de su verdad y quiere ir hasta el final. Del otro lado, los abogados de Sanchís habrían aconsejado intentar lograr el acuerdo si bien es cierto que el manager ha desmentido semejante postura públicamente. Él también va a por todas.

-Toño no tendrá ningún papel en ese juicio. Al no figurar en la empresa que adeuda las cantidades a Belén, no será él quien de las explicaciones, pero tampoco ha sido citado por el momento como testigo de parte. Así, el manager ni tan siquiera tendrá que estar en la sala en la que se dirima el procedimiento.

-100.000 euros para que nada falle. Esa es la cantidad que se ha gastado ya Belén Esteban desde que tomó la decisión de recuperar su dinero. Abogados, gestores, peritos caligráficos, autorías… Más de un año de trabajo de un equipo de profesionales que le han dado a la de Paracuellos toda la seguridad que necesita para que la apuesta más importante que nunca ha hecho –ella se juega mucho más que el dinero debido a su proyección público- salva victoriosa.