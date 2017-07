Juani, dueña de la sala para adultos ‘Bagdad’, confirma que hizo un casting a Kiko Jiménez

No sabemos cómo encajará Gloria Camila la última novedad en lo que se refiere al supuesto pasado oscuro de su pareja Kiko Jiménez.

Hace unos días, varios colaboradores de ‘Sálvame’ aseguraron que cuando Kiko fue extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, se decidió a acudir a la sala para adultos ‘Bagdad’, ubicada en Barcelona y una de las salas de porno en directo más afamadas de nuestro país.

Gloria Camila no tardó en desmentir esta información.

Pero ahora la dueña de la sala, Juani de Lucía, ha corroborado que esta información es cierta.

Juani ha relatado que hace tres años Kiko acudió a su sala para realizar un casting. El ahora novio de Gloria Camila quería actuar en la sala y practicar sexo en vivo y en directo. Pero la prueba que le hizo Juani no se le dio demasiado bien y fue rechazado por la empresaria: “Por aquel entonces era extronista y en el casting estuvo flojito, por eso no lo cogí. Si me llega a venir ahora que sí es un personaje famoso le haría un hueco en la sala como fuera“, ha relatado Juani en el programa ‘Sálvame’.