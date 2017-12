El gran drama de Juanes: su hermana lleva 25 años en coma

Juanes vive desde hace más de una década en Miami, aunque ahora está trabajando en España como ‘coach’ de ‘La Voz’, pero su corazón siempre mira a Medellín. Y no solo porque lleve a Colombia, su país, en lo más profundo de su alma, sino porque para él, la familia, en el más amplio sentido del término, siempre ha sido lo más importante. Por eso su madre y su hermana, en especial, están siempre en su mente.

Juanes concedía hace unos meses una desgarradora entrevista al periódico chileno “El Mercurio”, en la que revelaba uno de los episodios más tristes de su vida, que ha afectado al devenir de su familia. Hasta entonces solo algunas de las personas más cercanas al intérprete de ‘La camisa negra’ eran conocedoras de la dura realidad en la que vive desde hace un cuarto de siglo. Su hermana, Luz Cecilia, lleva 25 años sumida en un coma profundo a causa de una complicación en un embarazo.

En ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Bertín Osborne, ha abordado esta situación por primera vez en nuestro país: “Yo siempre que llego a casa de cualquier viaje, entro al cuarto de mi hermana… y a mí se me cae la vida”. Y ha explicado de nuevo lo pormenores de lo sucedido. “El niño nació y a los 5 minutos le dio una hemorragia interna y quedó vegetativa, hasta el día de hoy”.

Ha sido la madre del colombiano, de 87 años, dando una imagen de gran fortaleza, quien desde entonces se ha ocupado de todos los cuidados que ha necesitado la joven. Aunque la familia es consciente de la complicadísima situación, ninguno de ellos pierde la esperanza, según el artista desvelaba en la mencionada entrevista. “Creo que esto es lo más duro que hemos recibido como familia, mi mamá, mis hermanos y yo”- aseguraba.

En el momento en que su hermana entró en coma, Juanes se encontraba todavía en Medellín con su grupo de metal, no era ni de lejos la estrella que acabaría siendo. Aunque en la actualidad vive en Estados Unidos y viaja por todo el mundo (ahora mismo está volcado en el mercado español), no hay día que no llame a su casa para interesarse por la situación de su hermana y para preguntar cómo se encuentra su familia.

Lo que define a nivel personal a Juanes es su amor por los suyos, su carácter familiar y su tremenda admiración por su madre, a quien no se cansa de agradecer todo lo que ha hecho por él y sus hermanos. Tal es la importancia que el colombiano da a la familia que hace ya algunos años, en 2011, decidió hacer un parón en su carrera para poder pasar más tiempo con los suyos y dedicarse en cuerpo y alma a su mujer Karen Martínez y sus tres hijos, Luna, Paloma y Dante.