Juan Miguel y su indescriptible bañador en ‘Supervivientes’

Ya ha dado comienzo ‘Supervivientes 2017’ y como cada año los bañadores de los concursantes en Honduras han dado mucho que hablar.

El año pasado fue Suso el que se llevó el premio al bañador más feo, tipo slip estampado. Y así lo afirmó Jorge Javier en su día: “Es el bañador más feo que he visto en todas las ediciones que he presentado de ‘Supervivientes’.

Pero en esta edición le ha salido un duro competidor, Juan Miguel. El ex de Karina sorprendió a todos con un ajustado bañador negro largo de tirantes, y Jorge Javier al verle no dudó en hacer referencia a su llamativo look: “Juan Miguel tápate porque no voy a poder continuar el programa”. Y añadía bromeando “Algún día me tendrás que decir a que sabe Juan Miguel porque te has comido a tres para ir a la isla, también te lo tengo que decir”

Recordemos que un estilo al bañador de Juan Miguel también fue utilizado en ¡Mira quién salta! por Fortu. Quien sabe, quizás se pone de moda…