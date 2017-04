Juan Echanove su ataque más duro contra ‘Cuéntame’

A Juan Echanove se le nota triste, enfadado y decepcionado a partes iguales. Y la culpa la tiene su salida de Cuéntame cómo pasó, la serie que lleva 18 temporadas triunfando en TVE y a la que él ha dedicado doce años de su vida (salió en la primera temporada, pero se incorporó como fijo en la quinta).

Por eso, el actor se sinceró en el programa de Juan Ramón Lucas Más allá de uno, en Onda Cero, y volvió a cargar contra los directivos de la cadena y de la serie que decidieron que él ya no seguiría formando parte de la historia.

“Yo no me voy de Cuéntame, a mí me echan con una serie de criterios que lo que vienen a decir es que ya no trabajo en la serie. Yo soy un contratado, cuando me llaman voy, cuando me dicen que no, pues ya no voy. Salí a explicar lo que pasó porque se generó una sensación de que yo dejaba la serie. Y quería decirle al público que no, que no me he ido yo, que me han echado“, explicó resignado ante los micrófonos de Onda Cero.

Juan Echanove insiste: “No me quejo, las cosas son así. Pero el final de esta historia no me ha gustado, estoy decepcionado, pero hay doce años anteriores que se ha construido todo muy bien. Las formas son fundamentales en todo y de lo que más me quejo es que perdiendo las formas no hay convivencia”.

El actor triunfa ahora en el teatro con la obra Sueños, donde interpreta a Francisco de Quevedo, un personaje al que ha dado vida en más ocasiones. Dice que el teatro es su gran amor, y hoy más que nunca seguro que le ayuda a sobrellevar todo el disgusto que se ha llevado.

“Ahora me encuentro en el mejor momento. Sueños ha marcado un punto en mi vida que define lo que será mi futuro. Hay que dejar que el tiempo pase pero no parar. Iremos a Almagro, quizá a México y luego en Sevilla, Oviedo, Vitoria… haremos gira con Sueños, soñaremos con la gente durante mucho tiempo, y volveremos a Madrid. Quiero hacer Sueños durante mucho tiempo”, le contó a Juan Ramón Lucas.