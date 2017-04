José Mota, estafado: así ha reaccionado

José Mota ha concedido una entrevista a Vertele en la que habla de su actual programa, de los malos resultados de audiencia de su última serie como actor, ‘El hombre de tu vida’ y de la nueva película que ha rodado junto a Maribel Verdú a las órdenes de Pablo Berger, pero también ha comentado cómo ha vivido la experiencia de ser, supuestamente, estafado por Paco Sanz, quien se lucró fingiendo ser un enfermo terminal.

El que fuera miembro del dúo Cruz y Raya ha manifestado al respecto: “Me enteré por el programa de ‘Espejo público’. Me da mucha pena que haya gente así, porque hay gente que lo necesita de verdad y puede quedarse sin ayudas. Por otra parte, creo que uno en la vida tiene que hacer el bien y, si la gente que recibe tu bien no sabe gestionarlo, es su problema, no el tuyo. Yo me siento tranquilo y feliz”.

José Moto no ha sido el único famoso que ha vivido esta situación, pero todos ellos siguen animando a que las personas no dejen de ser solidarias pese a escándalos como este.