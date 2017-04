José Coronado: “Cada cigarro es una papeleta para que te dé un infarto”

José Coronado se ha llevado el susto de su vida tras sufrir un infarto por el que el pasado 15 de abril tuvo que ser ingresado y operado de urgencia en le hospital madrileño de La Princesa.

Tras salir recuperado, el actor se apresuró a tranquilizar a todos sus seguidores: “ITV y a casa”, dijo entonces intentando poner cierto tono de humor a la preocupante situación.

Pero ahora, José Coronado se ha puesto serio con lo sucedido. El actor ha concedido una entrevista en ABC a la periodista Beatriz Cortázar, en la que ha querido lanzar un mensaje claro y contundente.

José Coronado ha reconocido que lleva 40 años fumando, un insano hábito que, si bien ha intentado abandonar en múltiples ocasiones sin éxito, ahora ha descartado de su vida definitivamente: “Llevo 5 días sin fumar desde que me dio el ‘arrechucho’, y te aseguro que no lo pienso volver a hacer”.

Pero para Coronado este reto es ahora diferente: “Si hay un mensaje que puedo dar en este momento, como personaje público que soy, es de advertencia: cada cigarro que te fumas es una papeleta que compras para que te dé un infarto“.

Con esta afirmación, el actor tiene claro que lo que no piensa dejar de hacer es trabajar. La causa real de su problema de salud no ha sido el exceso de trabajo, sino este “estúpido hábito”, como el mismo lo ha querido calificar: “Trabajar me da la vida”.

Coronado ya se está preparando para continuar con sus proyectos cinematográficos y televisivos: una película con el director Enrique Urbizu, y una serie de televisión titulada ‘Vivir sin permiso’, junto a Álex González.