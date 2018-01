Jorge Javier Vázquez intenta ligar tras su ruptura

Parece que no hay vuelta atrás en esta ocasión: Jorge Javier Vázquez ha roto con su novio. Ha sido el propio presentador el que ha confirmado la noticia, dando la cara después de unos días de mucho revuelo mediático.

“A mis compañeros y a los que me siguen por aquí solo les puedo decir que no voy a negar la evidencia, pero que, por ahora, no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo”, ha afirmado en su blog de Lecturas.

Y lo más sorprendente que ha declarado es que ha intentado ligar tras su ruptura, en una noche de discoteca con su amiga y compañera Belén Rodríguez, tras ‘Sábado Deluxe’: “Intento ligar sin éxito con un francés muy guapo que dice que es ctor. Me voy a dormir -muy tarde- más solo que la una”.

Jorge Javier Vázquez y Paco han tenido una relación muy larga, con diversos altibajos, e incluso separaciones largas, desde que se enamoraron en 2007. Aunque una y otra vez, siempre volvían a estar juntos. El presentador de ‘Sálvame’ y Paco todos estos extensos años han viajado por todo el mundo y han compartido muchísimas vivencias, pero parece ser que ahora emprenden caminos separados. A no ser que nuevamente prevalezca el amor que se han tenido y se vuelvan a reconciliar.

Antes de que trascendiera esta ruptura ya había un indicio que nos hacía pensar que las cosas no iban bien entre ellos: el pasado 15 de enero, un día clave para el presentador de Mediaset, Paco no acudió al estreno de ‘Grandes éxitos’, la nueva apuesta teatral de Jorge Javier.

El propio jurado de ‘Got Talent’ recientemente bromeaba en ‘El Programa de Ana Rosa’, afirmando que habían roto con ella en numerosas ocasiones, una de ella por una discusión relacionada con la cuestión catalana. Lo contaba con mucho humor, una de sus señas de identidad, pero quizás en ese momento ya no estaban bien las cosas entre ellos.

Estaremos pendientes del momento en el que Jorge Javier se vea capacitado para hablar de lo que ha sucedido…