Jorge Javier Vázquez aclara la polémica de los mensajes

“No hay que darle más bombo a algo que se ha zanjado por tu parte y por la mía. No lo he hablado con ella, no tengo por qué mentir. Es como si ella tiene un desencuentro contigo y muestra lo que te escribía. A ti te podía sentar mal”, ha dicho Anabel Pantoja a Jorge Javier Vázquez después de que este hiciera públicos unos mensajes que había intercambiado con Isabel Pantoja cuando mantenían una amistad muy cordial el pasado viernes en ‘Sálvame Deluxe’.

“Este fin de semana he estado con mi primo Kiko e Irene, no sé su reacción, porque no he hablado con mi tía. Esta semana me quedaré en su casa en Madrid porque el sábado tenemos el concierto”, ha dicho la colaboradora televisiva.

“Es una situación difícil, no te voy a mentir. Ella me pregunta cómo me ha ido cada vez que vengo al programa, pero no más allá… No son cosas que hable con ella”, ha comentado Anabel Pantoja.

Jorge Javier Vázquez ha dicho que “decidí enseñar los mensajes para que la audiencia entienda mi reacción del pasado martes. Los mensajes que he enseñado hablan de la relación que tengo con ella, pero son inocuos”.

Anabel Pantoja le ha dejado claro que no le pareció bien que los mostrara: “No hubiera enseñado los mensajes, es algo personal, algo tuyo”.