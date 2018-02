Joan Manuel Serrat desvela a quiénes echa de menos cuando está de gira

Sus incondicionales ya le esperan en España, París y Latinoamérica: “Es natural que me ilusione muchísimo poder volver a salir de gira, porque tengo 74 años y cada vez el plazo se va acortando y lo que hace 50 años parecía infinito, en estos momentos la vida me ha demostrado que es sumamente finito y muy delicado… Dicho esto, no la vendo como una última gira, aunque no sé si habrá más. Todo depende de la madre naturaleza, de mí y de mis circunstancias, de lo que ocurra a mi familia, a mi alrededor, a mi país…»

Las últimas giras las compartió Serrat con Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Victor Manuel y Ana Belén, de los que ahora se separa: «No porque fueran mal, al contrario. Con El gusto es nuestro, repetimos porque funcionó muy bien y la relación entre nosotros es buena. Lo pasábamos bien, bajábamos relajados al escenario, vivíamos cerca…»

Aunque sigue siendo, cincuenta años después, un enamorado del contacto con un público sin fronteras pone un límite a la duración de esta gira, porque: «Me gusta mucho cantar, me divierte viajar, tengo muchos amigos a los que quiero seguir viendo y para mí América es mi casa, pero mis nietos viven en Barcelona y en Madrid, y no quiero hacer largas temporadas fuera. Me gusta que mi mujer me reconozca cuando esté de regreso».

Sobre una gira tan exigente como este, Joan Manuel Serrat ha dicho: “Si no creyera que puedo hacer la gira no la emprendería. A mí me gusta mucho cantar, me divierte viajar y tengo muchos amigos a los que quiero seguir viendo, pero si no me sintiera en condiciones de hacerla, no estaría ahora mismo presentándola. A mi familia mi amor y mi relación y mi obligación para con ellos no pasa por dedicarles canciones, sino por algo más cotidiano y sencillo como es la relación de un padre, de un abuelo, de un marido con su esposa con sus hijos y con sus nietos”.

Joan Manuel Serrat, que nunca ha sido una persona por esquivar las preguntas, también se pronunció sobre la cuestión catalana: “No me ha pasado la resaca porque sigue la fiesta. Cada día encuentras en la prensa una sorprendente noticia en la que pasamos de no tener ningún presidente a la opción de tener dos, luego la posición de quién será el que tiene que ser… En este momento deben seguir mareando la perdiz alrededor de esto. Creo que al final se van a marear ellos, porque estas discusiones no acaban de reconocer dónde está la salida”.