La nueva edición de Proyecto Bullying garantiza el anonimato de todos los participantes del programa a través de un novedoso tratamiento gráfico y de la distorsión de los testimonios

La primera de las cuatro entregas grabadas aborda la historia de una niña a la que insultan continuamente y que desea ser actriz. Jesús Vázquez la acompañará hasta el plató de La que se avecina, su serie favorita, donde hablará con las actrices Cristina Castaño y Vanesa Romero; esta última ha confesado que también sufrió acoso en el colegio.

Jesús, el bullying es tu nuevo programa de Cuatro y otra causa en la que estás muy volcado.

El Langui ha hecho un rap maravilloso, Se buscan valientes, y la cadena una gran campaña de información. Mirar para otro lado y decir que son cosas de niños es agrandarlo y alargar el sufrimiento de la gente. Me siento un poco frustrado por el modo en el que se tiene que emitir pero muy satisfecho por contribuir a este movimiento imparable contra el acoso escolar. Una amiga me ha contado que en su colegio se han hecho pulseras anti bullying y me ha hecho muy feliz.

Habéis tenido que cambiarlo para poder emitirlo.

Sí, pero yo confieso que prefería la primera versión, creo que era impecable pero aún así, agradezco a la cadena el valor que tiene por emitirlo. Las familias grabadas nos llamaban preguntando cuándo se iba a ver el programa, porque después del esfuerzo que habían hecho para contarnos su drama, querían que se viera. El programa cumple estrictamente la ley.