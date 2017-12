Jesús Manuel regresa a ‘Sálvame’ en el momento más duro de su vida

Jesús Manuel Ruiz regresó a ‘Sálvame’ el pasado lunes tras unos días de ausencia por la reciente pérdida de su padre. El colaborador está pasando uno de los peores momentos de su vida, y es que él no aceptaba la enfermedad de su padre, que falleció el pasado miércoles día 13 tras una larga lucha contra la enfermedad que padecía. En su vuelta al programa ha dicho: “Hoy quiero creer en el balcón del cielo porque si no, me volvería loco”, a la vez que mandaba un beso al aire.

Pero a pesar de los enfrentamientos que hay en el programa, Jesús Manuel ha querido dar las gracias a sus compañeros, que les han acompañado en estos momentos tan duros. “Aquí hay tardes muy adversas, pero en los momentos difíciles esto es una piña”, dijo agradecido a ellos. También confesó que él nunca había aceptado la enfermedad de su padre y que “su madre es una mujer muy fuerte”.

Ya se despidió de él a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Hoy ya has emprendido vuelo. Atrás dejas esta estampa. Cehegín será mi refugio cuando quiera volver a encontrarme contigo. Serás mi cómplice en el silencio y nos encontraremos en el camino de los cipreses. Hasta siempre…”, dijo.