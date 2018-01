Jesulín de Ubrique se ha mostrado férreo y firme al lado de su mujer, María José Campanario, quien sigue luchando por superar una fibromialgia que le ha obligado a pasar por el hospital en numerosas ocasiones.

Algunos han afirmado que Jesulín y María José Campanario han sufrido una crisis. No es la primera vez que se habla de ello, pero el torero ha contestado con contundencia a los que apuestan por un final de matrimonio: “¿Crisis en mi matrimonio? Jamás, jamás, jamás. He estado al pie del cañón con las mismas fuerzas y el mismo amor. Mi matrimonio no se ha tambaleado ni con enfermedad ni sin ella”.

Jesulín de Ubrique ha concedido una entrevista exclusiva a Hola, en la que habla de su momento actual, que no es precisamente fácil. De hecho, desvela que María José Campanario y él pasaron la Nochevieja en el hospital y tomaron las uvas solos. Eso sí, deja lugar para la esperanza, está convencido de que su mujer va a recuperarse y que van a poder volver a casarse como era su deseo.