James Franco desmiente las acusaciones de acoso

La alegría de James Franco tras ganar el Globo de Oro quedó empañada por las acusaciones que le han lanzado tres actrices a través de Twitter. Al día siguiente, durante una entrevista en televisión, el actor dijo que esas palabras “no son fieles a la verdad”.

Franco se defendió en el programa televisivo de Stephen Colbert, lugar en el que ha asegurado que no está al corriente de todo lo que se habla en la Red: “No tengo ni idea de que le hecho a Ally Sheedy. La dirigí en una obra de teatro fuera de Broadway. No pasamos nada más que un buen rato; tengo respeto total hacia ella. No tengo ni idea de por qué está enfadada”, dijo James Franco.

Y añadió: “Me enorgullezco de aceptar la responsabilidad de las cosas que he hecho en mi vida. Tengo que hacerlo para mantener mi bienestar. Hago lo que haga falta si hay algo que está mal y necesito cambiarlo. Las cosas que he oído que están en Twitter no son fieles a la verdad, pero apoyo completamente a aquellas personas que salen fuera y son capaces de tener una voz, porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. No quiero hacer que se callen de ninguna manera. Creo que es algo bueno y lo apoyo”.