El músico Jaime Anglada demuestra su enorme amistad con el Rey Felipe VI

El dúo Anglada, formado por Carolina Cerezuela y el músico Jaime Anglada, ofrece este miércoles 17 de enero una actuación en directo en Madrid, en el local Libertado 8. Con motivo del concierto, Jaime Anglada ha sido entrevistado y en ‘Madrid Directo’ y ahí ha quedado patente la enorme amistad que le une al Rey Felipe VI.

Carolina Cerezuela y Jaima Anglada van a deleitar a todos los asistentes con once canciones tocadas en versión acústica. La reportera de ‘Madrid Directo’ no ha dudado en mencionar al gran amigo de Jaime, el Rey Felipe VI, y le ha recordado al músico que el 30 de enero será el cumpleaños del monarca. “¿Tú eres muy amigo del Rey Felipe VI, verdad?”, le ha preguntado a Jaime. “Bueno.. soy…soy… sí, conozco a Felipe VI“, ha respondido Jaime Anglada con cierta timidez.

La reportera, viendo que Jaime admitía esta amistad con el Rey, le ha hecho una propuesta a Jaime Anglada: “Aprovecha y felicítale si quieres”, lo cual Jaime no ha dudado un segundo en hacer: “Bueno, pues… Su Majestad… muchísimas felicidades por esos 50 años y no nos cabe duda de que nos va a regalar, no solamente como persona, sino también como Rey, otros 50 restantes mejores años de su vida”.

Jaime Anglada es un cantautor palmesano de 44 años que lleva más de 20 sobre los escenarios. Hace 17 años, durante la Copa del Rey de Vela, Jaime y el Rey Felipe VI se conocieron y han mantenido una estrecha relación hasta hoy. El Rey y la Reina son grandes aficionados a los conciertos de música en directo y siempre que pueden, no dudan en disfrutar de las canciones de su amigo Jaime.