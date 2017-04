Ivonne Reyes devuelve el ataque a Pepe Navarro

Las palabras de Ivonne Reyes tras la entrevista de Pepe Navarro en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’, no se han hecho esperar. Kike Calleja, reportero de ‘Sálvame’, tuvo la oportunidad de hablar con la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ mientras paseaba con su actual pareja por las calles de Madrid.

“No vi la entrevista de Pepe Navarro. ¿Él no le está haciendo daño a su hijo? ¿Qué yo robé una servilleta? Que lo demuestre… Qué fantasioso es este hombre. Cuando pueda y me dejen hablar, hablaré, si es que quiero”, comenzaba explicándole Ivonne Reyes a Kike Calleja.

“Quiero recordar a todo el mundo que hay un menor y que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo. Vamos a ver si reflexionamos… Si hay alguien que habla más de la cuenta, bienvenido al club. Ya arrancamos con las demandas, ya contestaré si es que tengo que contestar cuando quiera, no tengo ninguna prisa. Estoy muy tranquila”, zanjaba, muy simpática con la prensa.

Las declaraciones de Ivonne Reyes llegan después de la entrevista que Pepe Navarro dio a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. Lo más esperado era el momento en el que habló sobre el contencioso que mantiene con Ivonne Reyes y cómo ha sido su historia. Ha contado su verdad sobre la famosa prueba de paternidad que les llevó a enfrentarse en el Supremo.

“En el momento que se queda embarazada no teníamos nada que ver, teníamos una relación paterno-filial”, explicó en el programa de Bertín Osborne. “Yo nunca tuve relaciones con ella cuando se quedó embarazada, pero tuve una relación esporádica anterior”. “Se asume que el hijo es mío porque no quise hacerme la prueba, pensé que ella tenía que demostrar que yo era el padre y no al revés”. Confesó que: “Me condenaron por hacer la gilipollez de no hacerme la prueba, y asumo mi castigo”.

Tras estas declaraciones, Pepe Navarro aclaró cómo se llegó al famoso tema de la servilleta, que llevaron a hacerse la prueba de paternidad. Finalmente, aclaró que no quería entrar en una guerra con ella: “Nos hemos equivocado, ella poniendo la demanda y yo sin hacerme la prueba”, sentenció.

¿Cuál será el siguiente paso que darán Ivonne Reyes y Pepe Navarro en esta polémica?