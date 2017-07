Ismael Beiró rememora, emocionado, el día que le cambió la vida hace 17 años

21 de julio del año 2000. La primera final de el primer ‘Gran Hermano’ acontece en nuestro país y millones de personas viven con emoción la proclamación del ganador de un concurso que, por aquel entonces, revolucionó la televisión para siempre.

Nunca antes se había vivido una audiencia similar por un programa de televisión, e Ismael Beiró fue el protagonista de aquel momento que hizo historia en la pequeña pantalla.

El gaditano, 17 años después, aún se emocionando cuando lo recuerda.

En su red social de Instagram, ha querido rendir homenaje a aquel día que le cambió la vida para siempre. Ismael ha publicado una composición fotográfica donde se pueden ver varios momentos de ‘Gran Hermano 1’ y ha escrito un emotivo mensaje: “Como cada año, en esta fecha, me gusta hacerle mi pequeño homenaje al programa que me vio nacer en el bendito mundo de la televisión.

Coincide que era viernes 21 de Julio, pero de hace 17 años.

Corría por el año 2000 un programa que revolucionó la manera de programar en las parrillas televisivas de este país.

Con un 72,9 % de audiencia y picos del 89,9 % no superados hasta ahora, pico de audiencia que se da justo cuando el helicóptero que me llevaba a los estudios de #telecinco aterrizaba en el parking pegado al plató, ese día y esa noche no era consciente de la revolución que creó #granhermano en este país. No fui consciente hasta días posteriores.

Hoy en día sigue sorprendiéndome las historias que me siguen contando las personas que vas conociendo, los que te paran por la calle, en un bar, en cualquier lugar.

A todos les agradezco el cariño con el que se acercan, espero siempre estar a la altura y atenderles con la misma ilusión que recibo.

21 de Julio del año 2.000. Final del primer Gran Hermano y final de mi anonimato para siempre.

Gracias al equipo de #zeppelintv, a su casa, @telecincoes y a los seguidores de siempre, a la madre del formato, Mercedes Milá, a mi compañero de aventuras tantos años después @ivanarmesto y a los compañeros de esa casa, y a todos los que hacéis y habéis formado parte del padre de los realities.

Y para terminar, como escuché un día decir a “La Milá”:

Si seguiste el primer Gran Hermano, ¿a que recuerdas con quién estabas y donde el día de la final?

17 años después tengo una niña preciosa de dos meses llamada Aurora, una mujer que sigue apostando por un tipo como yo a la que le debo más del 90 % de mi camino y una familia y amigos maravillosos. Ya por todo eso soy el hombre más afortunado del mundo“.

Sí, Ismael, realmente fue inolvidable para todos los que lo pudimos vivir en directo.