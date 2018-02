Isabel Preysler, descrita por ‘The New York Times’ como una “proto-Kardashian”

Marcela Valdés, una reputada periodista de ‘The new York Times’, ha escrito un extenso y detallado artículo en el afamado periódico, con motivo de una entrevista que ha hecho al escritor Mario Vargas Llosa.

Lo que describe en el texto publicado, no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo en España. Marcela ha tenido el privilegio de entrar en la mansión de Isabel Preysler en Puerta del Hierro, espacio que ha tratado de reproducir con palabras y que nos permite acercarnos más a la intimidad de la pareja formada por el escritor y por la Reina de Corazones.

Pero si esto es llamativo, mucho más lo ha sido la impresión que la periodista de ‘The New York Times’ ha sacado de Isabel Preysler a juzgar por el lujo que la rodea, la estela de flashes que la acompaña allá donde va y algunos de los testimonios que ha logrado recopilar para completar su artículo, entre ellos el de los propios hijos de Mario Vargas Llosa.

Marcela Valdés hace un repaso por la vida y la obra del Premio Nóbel, quien la recibe en la biblioteca de la casa: “Vargas Llosa ahora vive en una mansión de ocho dormitorios en las afueras de Madrid, en el barrio conocido como Puerta de Hierro. Cuando llegué, un mayordomo con una chaqueta blanca me condujo a través del enorme vestíbulo de dos pisos, cruzando relucientes azulejos blancos y negros, a una biblioteca llena de estanterías de madera oscura (…). Esta imponente mansión parecía una residencia apropiada para el último gigante viviente de la edad de oro de la literatura latinoamericana, un hombre que bien podría ser el novelista más importante políticamente de nuestro tiempo, pero la casa no pertenece a Vargas Llosa. Sobre la chimenea de la biblioteca colgaba un retrato de su dueña, Isabel Preysler, con un vestido rojo”.

A continuación, el artículo presenta a Isabel Preysler. ¿Quién es? Así la describe ‘The New York Times’: “Preysler, quien nació en Filipinas pero vive en España desde que tenía 16 años, construyó la casa con su tercer marido, el ex ministro de Economía y Finanzas de España Miguel Boyer, quien murió en 2014. Los paparazzi a menudo merodean por sus puertas; Preysler, de 67 años, ha sido un objeto de fascinación para los tabloides en español desde que se casó con su primer marido, la estrella del pop Julio Iglesias, en 1971. (Su segundo marido era un marqués español). Y fue algo así como un escándalo que Vargas Llosa ahora tuviera un escritorio con ordenadas pilas de libros y un busto de Honoré de Balzac en un pequeño rincón de su biblioteca en medio de los viejos libros de ciencia y matemática de Boyer. Solía ​​vivir en un piso en el corazón del Madrid histórico, a pocos pasos del Teatro Real, donde las calles son tan angostas como las trincheras. Pero en 2015, dejó a su esposa de 50 años por Preysler. Mientras lo seguí hacia la terraza, me pregunté brevemente si parte del atractivo de Preysler había sido su habilidad para envolverlo con tanto lujo”.

La periodista continúa describiendo rincones y objetos de la mansión de Isabel Preysler, como los sofás blancos, la piscina de agua marina, las delicadas tazas de porcelana rosa, el bosque estrecho que tapa las calles, el alto muro de piedra, el largo camino de grava, o el gran jardín; y haciendo un repaso de la obra y vida del escritor, menciona capítulos como el de un cóctel en Manhattan en el que la periodista estuvo presente junto a Vargas Llosa e Isabel Preysler. De ella destaca lo siguiente: “La noche comenzó con un cóctel en una habitación que parecía un sumidero gigante lleno de libros raros. Vargas Llosa y Preysler estaban uno cerca del otro en una esquina de la habitación(…). Preysler, que es conocida por su armario de moda, parecía deliberadamente discreta con un sencillo vestido azul marino que combinaba con la corbata azul de Vargas Llosa“.

No se queda ahí. Al detallar las desavenencias de Vargas Llosa con sus hijos, tras el divorcio con Patricia y debido a su nueva relación con Isabel Preysler, una vez más, Marcela Valdés proyecta una figura de lo más frívola de esta última: “(…) lo que irrita a muchas personas, incluido Gonzalo, es que Preysler encarna la cultura del entretenimiento de celebridades que Vargas Llosa siempre afirmó odiar. Una mujer de porte felino y belleza, ha utilizado hábilmente la atención de los periódicos sensacionalistas en una especie de carrera proto-Kardashian: presentando programas de televisión, promocionando artículos de lujo como joyas Rabat y azulejos Porcelanosa”, llega a escribir.