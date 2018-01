India Martínez recibe un duro golpe: “No me salen las palabras”

India Martínez no ha empezado el año con buen pie. La cantante, que se encuentra en plena gira de su nuevo disco, ha recibido una triste noticia. Y es que unas horas después de anunciar que su perro se había perdido, India desveló que su perro había sido encontrado muerto.

“Familia… muchas gracias por todo vuestro apoyo, pero con todo mi dolor siento decir que lo hemos encontrado fallecido. No me salen las palabras… Miles de gracias a todos #DrogoDEP”, ha escrito en sus redes sociales. Ha sido un duro golpe para la cantante, que no ha parado de compartir con sus seguidores fotos de su mascota, a la que adoraba.

Unas horas antes de compartir esta triste noticia, India Martínez desvelaba que su perro había desaparecido: “SE HA PERDIDO MI PERRO. Por favor, si alguien lo ve por DOS HERMANAS o por la zona de San Federico Echaguy CONTACTEN CON @ismael_vazquez_n o LLAMEN AL TLF ‭954 690 448‬ American Bully. Responde al nombre de DROGO. Tiene la cola rizada, no muerde. Muchas gracias de antemano 😢😢”.

A pesar de la dura noticia que ha recibido, India Martínez retomará la gira el próximo 26 de enero en Vigo. Un día después, estará en A Coruña. No cantará en Madrid hasta el 10 de febrero, y un día después, lo hará en en Palau Sant Jordi de Barcelona. Mandamos desde SEMANA nuestro ánimo y apoyo a India Martínez.