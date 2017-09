India Martínez, herida tras sufrir un asalto ante el que no se ha acobardado

India Martínez se ha llevado el susto de su vida. La cantante ha sido víctima de un asalto en plena calle.

Ella misma ha querido relatar lo sucedido usando como plataforma su cuenta de Instagram, en la que le siguen más de 500.000 personas.

India ha publicado una fotografía en la que muestra su codo herido y tapado con un vendaje. Junto a la fotografía ha escrito un extenso texto relatando lo ocurrido: “No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atracándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo! Penoso!‬ Aprovecho este escaparate no para que me vean frágil y herida, sino, para decirles que sólo dan pena, que son unos miserables cobardes, y que tarde o temprano uno tiene lo que se merece… Al menos no pasó nada más grave. Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuerte. Todo está bien familia!!”.

India Martínez puede parecer frágil y dulce por su emotiva manera de cantar y su carita de ángel, pero está claro que cuando tiene que sacar el carácter lo saca. Parece que en esta ocasión, los ladrones se equivocaron de víctima. Aunque finalmente consiguieron lo que querían, seguro que se sorprendieron al encontrar una resistencia que no esperaban.

¡Ánimo, India!