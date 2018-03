El hijo de Santiago Cañizares sufre una recaída en su grave enfermedad

Fue en el mes de junio del 2017 cuando saltó la terrible noticia sobre el delicado estado de salud de uno de los trillizos del exportero del Real Madrid, Santiago Cañizares.

Desde entonces, tanto este como su mujer, Mayte García, viven con el corazón en un puño y apoyando a su hijo Santi en su lucha diaria. Con tan sólo cinco años padece una rara enfermedad por la cual pasa algunas rachas mejores que otras. Ahora le ha tocado, de nuevo,lidiar con una de las malas, ya que el pequeño de cinco años ha sufrido una recaída, según ha informado El País.

Aseguran que fuentes cercanas a la pareja han comentado que el retroceso del niño ha sido considerable en los últimos días y que su estado es, en estos momentos, preocupante.

“Cada paso que das es una lección, no te detengas que al fondo está la luz”, escribió Santiago Cañizares en su Instagram pocas semanas después de conocerse públicamente la dura realidad de su hijo, junto a una instantánea en la que aparecía dándole la mano al pequeño mientras paseaban por un pasillo por el hospital.

Desde entonces, Cañizares y su mujer han recibido miles de muestra de apoyo, desde los compañeros de profesión del exportero, hasta sus seguidores, que no han dudado en mostrarle su cariño a través de numerosos comentarios. Todos ellos gestos que Cañizares ha querido agradecer públicamente en alguna ocasión: “Lo he intentado, pero de verdad no he podido daros las gracias por vuestros mensajes uno a uno… gracias de corazón a todos!!”, escribió en Twitter hace unos meses.