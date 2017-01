Habla Pepe Navarro: “Cometí el error de no hacerme la prueba de ADN”

Pepe Navarro ha hecho sus primeras declaraciones tras conocerse el resultado de la prueba de ADN que su hija Andrea Navarro presentó a finales del mes de diciembre de 2016 en un recurso a la sentencia ya existente que certificó en 2012 que sí que era el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes.

En aquel entonces la Justicia tomó esta decisión ante la negativa del presentador de hacerse las pruebas de ADN.

Pepe Navarro ha hablado para el programa ‘Te doy mi palabra’ de Onda Cero y ha confesadoa Isabel Gemio. Ante la información publicada por ‘La Otra Crónica del Mundo’, que asegura haber tenido acceso al informe de los resultados de la prueba de ADN que demostraría que no es el padre biológico del hijo de Ivonne, el presentador ha asegurado que dicha información “es fiel a la realidad”.

“Mi hija lo único que ha intentado es reivindicar los derechos que encuentra en la ley”. “Mi intención era contarle al chico que yo no soy su padre cuando cumpliera los 18, pero mi hija se ha adelantado a través de la justicia”. ”Me he encargado de la manutención del hijo de Ivonne Reyes durante los últimos seis años, tal y como estipulaba la ley”. “Cometí el error de no hacerme la prueba, lo asumí y lo he estado pagando. Lo que era un castigo extra era ver a esta señora en televisión descalificando, mintiendo e insultado… eso hiere a cualquiera y sobre todo a una hija que ama a su padre”. “Tuve que recibir ayuda psicológica por todas las descalificaciones”.

Muchas personas no entienden por qué el presentador se negó a hacerse las pruebas de ADN en su momento. Pepe Navarro también quiso aclarar este punto: “”No me hice la prueba porque creí que era imposible demostrar que yo era el padre porque no había habido ningún tipo de relación“.