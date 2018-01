El hijo mayor de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales acudió ayer al hospital infantil Evelina, en Londres. Uno más de los actos con trasfondo benéfico que representa, donde, sin embargo, su labor se vio en cierto modo eclipsada por un asunto de tono frívolo. Y fue su cambio de imagen.

Guillermo tiene 35 años, pero desde hace tiempo muestra una alarmante caída de pelo. Algo que sin duda le viene de herencia genética, pues tanto su abuelo el duque de Edimburgo como su tío el príncipe Eduardo son calvos desde una edad bastante temprana. Todo el mundo recuerda a aquel príncipe adolescente con su pelo rubio y su flequillo despeinado, que encandilaba con su sonrisa y buenas maneras. Esto último lo sigue conservando, y por eso es uno de los miembros de la realeza británica mejor valorados. El flequillo, por desgracia, voló hace tiempo…

El caso es que su cambio de look no ha pasado inadvertido. Algunos periodistas de su país publicaron su foto en sus redes sociales haciendo notar este rapado real. Para algunos era una decisión totalmente acertada, a la luz de la escasez capilar que presentaba últimamente, y que el cabello más largo no hacía sino resaltar aún más…

Un signo de la aceptación de su calvicie por el que pasan muchos hombres en sus mismas circunstancias. Otros, por contra, consideraban que se lo ha rasurado de más y que no le favorece. Otras teorías apuntan a que podría estar preparándose para un injerto capilar, que gracias a las técnicas más novedosas tan buenos resultados están dando. ¿Está mejor o no?