El gran susto de salud de Carmen Lomana

Acostumbrados a ver a Carmen Lomana en todo su esplendor de glamour, nos resulta extraño observarla en camisón, a cara lavada y posando sobre la cama de un hospital. Pero así es como nos la hemos encontrado al entrar en su Instagram.

Carmen Lomana ha publicado esta sorprendente fotografía y ha escrito un texto con el que ha explicado su situación: “Ahora que ya ha pasado todo os cuento que hoy a las 8 de la mañana entré al quirófano para extraerme un quiste enorme adherido al riñón derecho. Un éxito la operación. Todo mi agradecimiento a la doctora Leticia López Martín y el doctor García Cardoso que lo han conseguido.

Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra Seguridad Social y de todos los medios y atenciones que ponen a nuestro alcance. La mejor medicina social del mundo sin duda alguna. Tengo mi seguro médico y también muchos años de cotización a la SS pero no he dudado en utilizar esta última por la confianza que me ofrece. La foto es de ayer por la noche después de ingresar. Me estoy recuperando muy bien”.

Ya el día anterior, Carmen Lomana publicó una foto de un centro de flores que había recibido como regalo, y daba las gracias a la persona que se lo había hecho llegar, pero entonces aún desconocíamos que el destino de ese centro era un hospital y que el motivo era porque Carmen se encontraba en esta situación tan delicada.

Tras desvelarlo ella misma, no se han hecho esperar numerosos mensajes de apoyo y de ánimo por parte de sus seguidores.

Nos alegramos de que la operación haya salido bien y esperamos que la recuperación sea llevadera.