Gloria Camila responde con contundencia a Terelu Campos

El estreno del musical de Rocío Jurado, ‘Punto de partida’, protagonizado por la ex ‘supersingles’, Anabel Dueñas, está dando mucho que hablar. Y es que Rocío Carrasco no dudó en acudir al teatro para recordar todas las canciones de su madre, un momento muy emotivo que terminó en lágrimas.

La reaparición de Rocío Carrasco en este musical se convirtió en uno de los temas tratados en el plató de ‘Sálvame’. Su gran amiga Terelu Campos no dudó en defender, una vez más, a la hija de Rocío Jurado cuando se puso en cuestión su estilo de vida, convirtiéndose en centro de todas las críticas: “Rocío no es millonaria, ni puede vivir el resto de su vida sin trabajar”, comenzaba explicando la colaboradora de televisión.

Lo que no podíamos esperar es que en su defensa iba a sacar el nombre de Gloria Camila, gran enemiga de Rocío Carrasco: “Con la edad que tiene Gloria Camila, y con lo que ha heredado, no creo que no tenga que trabajar en toda su vida”, lanzaba la hija de María Teresa Campos. ¿Acaso pensaba que estas palabras iban a pasar desapercibidas para la hija de Ortega Cano.

Pues no. Gloria Camila, que acaba estrenarse como “enviada” en el programa ‘Volverte a ver’ de Carlos Sobera, ha querido responder a este comentario, dejando claro, otra vez, que no hay ningún tipo de relación con la colaboradora de televisión: “No sé lo que tiene que opinar esta señorita de lo que yo haga o no con mi vida. Lo que diga Terelu, me da igual”, ha dicho con contundencia a ‘Look’.

¿Se atreverá Terelu Campos a contestar a Gloria Camila o preferirá dejarlo como está?