Gloria Camila explica cómo rompió con su hermana Rocio y se “reconcilia” con Carmen Borrego

Sandra Barneda entrevistó la pasada noche del domingo a Gloria Camila, última expulsada de ‘Supervivientes’. El debate del reality, ‘Conexión Honduras’, ha sido el espacio idóneo donde la hija de Rocío Jurado ha hablado alto y claro sobre su hermana Rocío Carrasco, además de hacer un breve repaso de cómo fue su paso por el programa y cómo se siente una vez que ya ha pisado el territorio español.

“Al día siguiente de llegar a casa nos reunimos y mi padre me tiene que dar su opinión. Al igual que me ha regañado cuando ha tenido que regañarme, me ha aplaudido cuando a él le ha parecido que lo he hecho bien. Evidentemente me hace el comentario de que podía llegar más lejos. Ellos confiaban en que tenía más fuerza. Pero todo es más duro de lo que parece. Y en el momento en el que estaba mal con Kiko, ya no tenía fuerza mental, y a la que él se va, entro en un bucle. Pero tiene razón. Quizás me haya ido antes de tiempo”, expresó una Gloria Camila emocionada al recordar su estancia en Honduras junto a su pareja.

También se habló sobre la herencia de su madre Rocío Jurado y lo que todos sabíamos, que tras la muerte de su madre todo había cambiado en la familia Jurado: “A raíz de la muerte de mi madre desapareció mi relación con Rociito. Ya no era el mismo contacto que antes ni hablo con mi sobrina como antes. No sé el por qué, pero me gustaría saberlo aunque es algo que no me quita el sueño”, confesó. Para continuar: “No me sentí mal por la herencia. Estoy muy orgullosa de lo que heredé y no pido nada más. Me siento igual de hija que se puede sentir mi hermana. Desde el minuto uno se me trató así, aunque digan que no porque no llevo su sangre. Me siento hija de mi madre y estoy muy orgullosa de ella”, sentenció Gloria Camila.

Además, habló sobre la relación que aguarda actualmente con su hermana Rociito y aseguró que esta la tiene incluso bloqueada para que no pudiera ponerse en contacto con ella. “Le hablé una vez, cuando era el cumpleaños de mi sobrino, y lo primero que hizo fue bloquearme de Whatsapp. Entonces tampoco voy a seguir intentándolo”, afirmó Gloria Camila. “Este tema se ha comentado muchas veces en mi familia. No entiendo el por qué hay una persona separada. Algo raro hay. Está ella sola contra todos. Hay historias, que yo no soy quién para contarlas”, quiso zanjar el tema.

Además, se ha vivido un momentazo televisivo dentro del plató. Carmen Borrego, quien es muy amiga de Rocío Carrasco, y Gloria Camila han aclarado algunos malos entendidos. Y es que ella pensaba que la familia de Las Campos y Edmundo Arrocet no la soportaba al no mantener ninguna relación con su hermana Rocío Carrasco, quien es muy amiga del clan Campos. Gloria Camila aseguró sentirse “mal tratada” por ellas.

Carmen Borrego, no contenta con la expresión, quiso contestarle asegurando que en su familia nunca se ha hablado de ella y que, además, le parecía fatal que se cuestionase la “profesionalidad de María Teresa Campos”, por el corte de mangas que hizo durante un vídeo donde aparecía José Ortega Cano en ‘Qué tiempo tan feliz’. Según Carmen Borrego, ese corte de mangas iba para Mariñas y no para Ortega Cano. Pero, aún con todas las explicaciones de Carmen Borrego, Gloria Camila asegura que no se cree que no hayan hablado del tema sobre la mala relación de Rocío Carrasco y Gloria Camila. Carmen Borrego le ha contestado: “Nosotros no sacamos a relucir temas que sabemos que a ella le duelen. Cuando tú quieres a alguien no metes el dedo en la llaga”, explicó la hija menor de María Teresa Campos. Mientras que Gloria Camila quiso poner punto y final a la conversación con un: “Yo prefiero hablar de los temas que me duelen, para así superarlos. Así que sigo sin creérmelo”, zanjó el tema.