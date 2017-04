El duro ataque de Gloria Camila a su hermana en ‘Supervivientes’

Ya ha comenzado la nueva edición de ‘Supervivientes’ y Gloria Camila ha aterrizado pisando fuerte en Honduras. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano será una de las protagonistas absolutas de esta edición. Y es que sus tramas con su hermana Rocío Carrasco, con la que no mantiene ninguna relación, siguen dando mucha ‘bola’.

Durante la entrevista que le hacen para su vídeo de presentación, Gloria Camila recordó su infancia y los momentos en los que la familia Jurado permanecía unida. Aprovechó su entrevista para dedicarle unas palabras a su hermana Rocío Carrasco: ‘Solo tengo dos hermanos (refiriéndose a José Fernando y José). Para mí, Rocío Carrasco no significa nada. No creo que sea una buena madre’, sentenció una Gloria Camila que parece que ha llegado de lo más guerrera a la isla.

Pero no todos los mensajes son negativos, sino que también dejó uno más emotivo a su padre Ortega Cano momentos antes de dar el icónico salto en el helicóptero: ‘Te quiero muchísimo, no te preocupes por mí que voy a estar bien. Todo lo que gane te lo voy a dar a ti, a José y al enano’. Al parecer,cabía la posibilidad de que Ortega Cano no viera el estreno de ‘Supervivientes’ porque prefiere salvaguardar en salud y Gloria Camila quería tranquilizar a su padre.

Pero Gloria Camila dejó otro momento más para el recuerdo de la primera gala de ‘Supervivientes’. Para ella no será tan difícil su estancia en la isla porque va acompañada por su novio Kiko, el que fuera tronista en el programa ‘Mujeres, hombres y viceversa’. Jorge Javier le dijo a la pareja que nunca dos concursantes habían mantenido relaciones sexuales en la isla y le preguntó si ellos podrían ser los primeros. A Kiko no parecía molestarle la situación, pero Gloria Camila contestó: ‘No creo, tengo respeto a mi familia y, sobre todo, a mi padre’. A Kiko le cambió la cara, pero enseguida Gloria Camila matizó con un: ‘Pasión habrá, más no creo, pero bueno, que luego del dicho al hecho hay un trecho’.

No sabemos si finalmente habrá palmering entre la pareja. Pero lo que sí os aseguramos es que Gloria Camila será una de las concursantes estrella que más juego de en esta edición.