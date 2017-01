El novio de George Michael ha negado haber publicado una serie de mensajes en Twitter diciendo que el cantante tenía un historial de intentos de suicidio.

En la cuenta de Twitter de Fadi Fawaz aparecieron el pasado domingo mensajes que afirmaban que el ex-solista de Wham! buscaba la muerte.

“Lo único que George buscaba es morir. Intentó en diferentes ocasiones matarse… y al final lo consiguió”, se pudo leer.

Fawaz, un estilista muy conocido, lo ha desmentido a The Mirror, afirmando que su cuenta había sido hackeada y que no había publicado los mencionados mensajes.

“Estoy en shock con lo que está ocurriendo en Twitter. Mi cuenta ha sido hackeada y cerrada. Da un poco de miedo, a decir verdad. Yo no envié esos mensajes. Me desperté a las 11.30 de la mañana (del domingo) con esa noticia. No me voy a preocupar con estas cosas”.

Debemos recordar que George Michael fue encontrado muerto en su casa de Oxfordshire, en el Reino Unido, el día de Navidad.

Fawaz, su pareja, publicó entonces en Twitter: “Es una Navidad que nunca olvidaré, encontrar a tu pareja muerto en paz en su cama por la mañana. No dejaré de echarte de menos”.