El increíble ‘zasca’ de Lydia Bosch a Toñi Moreno

Lydia Bosch y Elena Rivera están a punto de estrenar la serie ‘La verdad’ en Telecinco. A pocos días de saber cómo recibe la audiencia este nueva serie de televisión, las actrices han visitado el plató de ‘Viva la vida’ para animar a los teleespectadores a que la vean. Lo que nadie esperaba era lo que iba a ocurrir…

Y es que Toñi Moreno quiso interesarse por los personajes que ambas interpretaban. Cuando llegó el turno de Lydia, Toñi Moreno le preguntó: “¿Tu personaje es feliz? La actriz, que no sabía qué contestar, le dijo con contundencia: “¿Sabes lo que pasa? Odio contar las cosas de la serie me enfada mucho”.

Toñi Moreno se quedó perpleja y contestó: “Me acabas de dar un corte… Hacía tiempo que nadie me daba un corte como el que me acaban de dar…”, decía apurada. Lydia Bosch, que no quería que la presentadora se sintiera mal, no dudó en ponerle sentido del humor y quitar hierro al asunto.

Lydia no ha dudado en abrazarla y pedirle disculpas. “Cuando hay que hacer promoción, yo soy muy mala, porque o lo cuento, o no lo cuento. Hay personajes e historias que no puedes contar mucho. Cuando te compras un libro, ¿te gusta saber de qué va? O cuando vas al cine, ¿ves el trailer?”, la aclaraba la actriz a Toñi Moreno, que no dudaba en contestarle: “Me gusta que me digan si es bueno o no”.

Toñi Moreno, que no ha recibido nunca un corte como el que le dio Lydia Bosch en su plató, aceptó las explicaciones de la actriz y contestó: “Lo has hecho muy bien. Cómo se nota que llevas más años que yo en esto”. Y el público no dudó en aplaudir…