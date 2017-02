Victoria de Suecia, la gran ausente en la visita de Estado del gobernador de Estados Unidos

La Familia Real Sueca se encuentra recibiendo en una visita de Estado al gobernador de Canadá hasta el próximo 23 de febrero en Suecia por invitación del rey. Anoche tuvo lugar la cena de gala donde estuvieron presentes el rey Carlos Gustavo, su esposa la reina Silvia y sus hijos Carlos Felipe y Magdalena con sus parejas Sofía Cristina y Christopher O’Neill, respectivamente . La gran ausente ha sido la princesa Victoria de Suecia.

La princesa heredera no asistió a la visita de Estado con el gobernador de Canadá. A pesar de haber tenido una agenda muy completa, lleva dos meses sin aparecer y sin tener nada programada próximamente. En noviembre del pasado año ya estuvo casi un mes sin trabajar, pero en diciembre reapareció en una visita oficial a Italia. Aún así, desde el 20 de ese mismo mes, Victoria de Suecia no ha aparecido públicamente y, al parecer, no tiene actos oficiales en su agenda hasta el próximo mes de marzo.

Los suecos están preocupados por si la princesa de Suecia está teniendo algún problema de salud. Por ello, la Casa Real emitió un comunicado desmintiendo cualquier rumor y aclarando que Victoria de Suecia se encuentra en un viaje personal con sus dos hijos, Estelle y Oscar, y su marido.