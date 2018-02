Verdades y mentiras sobre Liz, la supuesta novia de Julián Muñoz

Tras la vuelta de Julián Muñoz a prisión, muchos medios de comunicación se han hecho eco de la vida personal del ex de Isabel Pantoja. Y es que su supuesta pareja, Liz Paulo, ha dado su primera entrevista en ‘Sálvame’ y ha contado, entre otras cosas, cómo conoció a Julián Muñoz y cuánto tiempo llevan saliendo juntos.

Sin embargo, muchos de los colaboradores han desmontado las declaraciones de Liz, acusándola de montajista. “¿Tú entiendes que la gente pueda dudar de ti y de tu historia de amor y que te acusen de hacer este montaje?”, le comentaba Belén Rodríguez. La supuesta pareja de Julián contesta: “Es muy fuerte. Lo entiendo, pero tranquila”.

Liz Paulo ha querido desvelar cómo conoció a Julián Muñoz: “Tengo que explicártelo todo. Vengo acá y no quiero ningún problema para Julián. Que nada de lo que yo diga le ocasione ningún tipo de problema. Lo conocí en el club de pádel. Vengo equipos de estética y ofrecí mis equipos allí. Él estaba haciendo una sesión de ejercicio, de rehabilitación. No me lo presentó nadie. Nos vimos y hubo un clic ahí y ya. Los dos jugamos ahí a la atracción”.

Nada más conocerse, Julián y Liz quedaron para tomar algo, tal y como ella mismo explica en ‘Sálvame’: “Ese mismo día tomamos algo. Él me encantó, me llamó mucho la atención. Él tiene mucho porte y me llamó la atención. Llevamos juntos más de dos semanas seguro”.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han querido saber todo sobre la supuesta relación. Liz ha desvelado que Julián es todo un caballero: “Ya me ha dicho que me quiere. Tuve la oportunidad, incluso, de conocer a sus nietos”. A pesar de sus declaraciones, Julián Muñoz ha explicado que lo está pasando muy mal: “Me han atacado mucho, me han acosado muchísimo…”.

¿Qué hay de cierto en todo lo que cuenta Liz Paulo, la supuesta novia de Julián Muñoz?