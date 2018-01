Verdades y mentiras sobre la nueva vida de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros reapareció ayer con una explosiva Makoke en el estreno madrileño de la nueva obra de Jorge Javier Vázquez, ‘Grandes éxitos’, en el teatro Rialto. Ambos estaban pletóricos y se nota que su nueva vida, alejado de la tele, le sienta muy bien al ex-colaborador de ‘Sálvame’.

Las fans de Kiko Matamoros le gritaban que volviera al programa, pero él lo tiene muy claro y dijo, con humor: “Pues que cojan una sillita y esperen sentados”.

Kiko Matamoros manifestó que no ve ‘Sálvame’ desde que se fue: “No lo estoy siguiendo”.

Respecto al culebrón del momento, Gustavo González y María Lapiedra, afirmó. “Que sea feliz, que haga lo que le salga de la punta de la nariz, que es lo que hay que hacer”.

A propósito de su vida actual, Matamoros aseguró: “Es muy relajada, no echo de menos el programa. Creo que no lo echaría nadie de menos en mi situación. Estoy muy tranquilo. Me dedico a ver la hierba crecer, que también es una forma de vivir”.

Sobre el trabajo dijo… “Estoy con algún asunto profesional. Si, como dicen, quieren que vaya a ‘Supervivientes’, que me hagan una buena oferta y me lo pensaré. No creo que mi futuro pase por ahí”.

Kiko no ha visto ‘Las Campos’ ni otros programas: “Cuando me fui de televisión dije que me iba harto. No lo digo de forma despectiva, pero estaba cansado y un poco superado por todo. Fue una etapa que he dejado atrás”.

Ya que el público desea que vuelva, Kiko nos confiesa: “No creo que volviera, pero no sé, si me hace falta de comer, lo haré”.

A propósito de la supuesta herencia millonaria de Makoke: “No es verdad, pero me da igual lo que digan. No hace falta ser millonario para ser feliz”.

No nos olvidamos preguntarle por el problema ocular que arrastra desde hace mucho tiempo: “Estoy más o menos igual. Mejorar es imposible”.

En el teatro, se encontró con su amigo, Kiko Hernández: “Nos hablamos de vez en cuando”. Lo cierto es que en cuanto se vieron se fueron a un rincón y estuvieron compartiendo confidencias.