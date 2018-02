Vania Millán y René Ramos, a un paso de la reconciliación

“Hoy se cumplen 40 años con sus 365 días de experiencias… puedo decir que me siento afortunada de todas las cosas que he vivido… una Miss España con muchas experiencias, que tras ser modelo, se hizo abogada… que superó cosas… que creció personalmente y ahora lo comparte desde el coaching… que ha dado mucho pero que ha recibido mucho más, porque en los peores momentos me he sentido querida, cuidada y apoyada… una vida un poco coctelera… con muchas cosas vividas… pero eso soy yo! Y a una edad ya estás orgulloso de ser quien eres!”, escribía junto a una galería de fotos para celebrar su cumpleaños.