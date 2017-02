Úrsula Corberó y Chino Darín, un año de amor

Úrsula Corberó y Chino Darín están de celebración. En febrero, su noviazgo saltó al mundo y ahora van a disfrutar de un nuevo San Valentín tan cautivados el uno por el otro como el día que se dieron el primer beso.

La pareja de actores, que ha vivido un año de lo más intenso, ha consolidado un flechazo que empezó detrás de las cámaras, ya que se conocieron cuando comenzaron a grabar la serie de Antena 3 ‘La embajada’, donde interpretaban a unos novios no muy bien avenidos.

Lejos de repetir la misma historia que sus personajes, su tonteo traspasó la pantalla e iniciaron un romance que está siendo idílico. En febrero de 2016 Úrsula recibió un ramo de rosas de parte de su chico, la actriz publicó esta imagen, con lo que oficializaba unos sentimientos más que evidentes.

Las redes sociales han sido testigo de sus constantes muestras de cariño y de los viajes que han compartido. Después del rodaje de la serie pasaron parte del verano por separado, aunque en agosto se desplazaron juntos a Argentina, donde la actriz pudo conocer a los amigos y familiares de su novio.

Su relación va viento en popa. Poco antes de las navidades, Úrsula y Chino cruzaron el charco de nuevo y se deleitaron con unos días de sol y playa en Miami, en compañía de Clara Darín, hermana del actor.

La suerte ha sonreído a Úrsula Corberó, que protagonizó a finales del 2015 una polémica ruptura con el modelo Andrés Velencoso. Abrumada por las preguntas sobre el tema, afirmó que “yo se que os preocupáis mucho por mí y lo agradezco un montón, pero en momentos así es conveniente deciros que necesito que me respetéis y que estoy bien, y que no me voy a morir ni se acaba mi vida. Ya está”.

Entonces, la actriz decidió centrarse en cuerpo y alma en sus proyectos profesionales, entre los que se encontraba el rodaje de ‘La embajada’. Así conoció a su actual pareja, que le devolvió la ilusión e hizo que volviera a creer en el amor.