Una polémica tía de Leo Messi empaña la luna de miel del futbolista

Susana Messi es el nombre de la mujer que ha aparecido en un programa de televisión poniendo de vuelta y media al futbolista Leo Messi y su familia.

El pasado 30 de junio, Argentina y el mundo entero fueron testigos de la boda del astro del fútbol y su pareja Antonella Roccuzzo, uno de los enlaces más esperados del año.

Susana dice ser tía abuela de Leo Messi. En el programa ‘Infama’ ha contado cómo fue dada de lado y no invitada a su boda.

Susana no tuvo miramientos para criticar a la madre de Messi e incluso a la profesión del astro del fútbol: “Los futbolistas son unos vagos”, llegó a decir.

El padre de Leo Messi no ha tardado en reaccionar y ha contestado a esta mujer a través de una entrevista concedida al Diario Clarín: “Es la hermana de mi viejo y cuando falleció mi papá ni apareció. Si la cruzo no la conozco. Hace 20 años que no la vemos. Además está loca, todo lo que dice son inventos. Me puso los pelos de punta. La voy a denunciar por calumnias e injurias”, ha advertido.

Mientras Messi continúa su dulce luna de miel, publicando nuevas estampas familiares y ajeno a la polémica.