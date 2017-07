Una María Jesús Ruiz reaparece renovada y feliz a pocos días de dar a luz

En febrero de 2017, María Jesús Ruiz concedió la entrevista de su vida. Lo hizo en ‘Sábado Deluxe’ donde se la jugó sometiéndose a un polígrafo que podría haberla hundido del todo o hacerla renacer, como así fue finalmente.

Aquel polígrafo por fin aclaró una duda que sobrevolaba sobre la persona de María Jesús desde hacía años. La modelo nunca había ejercido la prostitución: “Se me ha machacado durante años con este tema. He perdido muchos trabajos. No lo voy a consentir más. Hoy puedo decir que nunca ejercí la prostitución”.

A partir de ese momento, María Jesús comenzó una nueva vida junto a su nuevo amor, Julio Ruz.

Ahora ha vuelto a reaparecer después de aquel importante polígrafo y lo ha hecho renovada y feliz. Asegura que aquella entrevista le cambió la vida y que a partir de ella todo fue diferente.

A punto de ser madre y con un trabajo con el que está encantada, llevando Miss Universo España en 15 provincias, María Jesús Ruiz ha vuelto a sonreír a pesar de los problemas judiciales que aún continúa teniendo con su ex, Gil Salgado y su familia.