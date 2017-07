Un padre llamado Hugo Silva

Desde que Hugo Silva se convirtiera en papá de mellizos en 2011, poco o nada ha querido hablar del que es su mejor papel en la vida. El actor decidió ser padre junto a su amiga Primitiva de Daniel y Darío. La madre de sus hijos ha sido amiga suya desde que eran unos niños y ambos decidieron embarcarse en esta aventura de dar vida a los dos pequeños.

Pero ahora, cuando más disfruta de ellos, el mítico protagonista de ‘Los hombres de Paco’ ha querido hablar por primera vez de su faceta más desconocida. Hugo acaba de estrenar la comedia ‘Despido procedente’, una película que posiblemente sus hijos vayan a ver, como ya han hecho con otros de sus proyectos: “No me preocupo por eso, alguna cosa han visto, no les doy la brasa con eso. Cuando estoy con ellos lo que quiero es verlos a ellos, yo ya me tengo muy visto”. Los mellizos todavía no son conscientes del éxito que su padre ha cosechado durante todos estos años: “No, ellos saben quién soy yo pero realmente. Ellos tienen un punto de vista de mí que quizá sea el más real”. Por el momento, Hugo no se ha planteado si le gustaría que los niños siguieran sus pasos en el mundo de la interpretación: “Lo que quiero es que sean felices y lo que quiero es que tengan las mayores herramientas para serlo”.

En sus últimas apariciones públicas, el ex de Hiba Abouk no se ha mordido tanto la lengua a la hora de hablar de su vida privada, la cual siempre ha intentado proteger. Su última relación conocida fue la que mantuvo con la reportera Mary Ruíz y desde que rompieran hace algo más de un año, parece que su corazón solo lo ocupan sus hijos.

Ahora a Hugo le cuelga la etiqueta de ‘soltero de oro’ y de la que se ha podido desprender es de la de ‘actor del momento’. Después de más de quince años de carrera considera que gracias a su trabajo se ha ganado el cariño y el respeto del público.