Un año desde que se terminó el cuento de hadas entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que Angelina decidiera poner una demanda de divorcio a Brad Pitt, causando un shock a nivel mundial. Fue el 20 de septiembre de 2016 cuando la prensa se hizo eco de “las diferencias irreconciliables” que la actriz esgrimía para pedir el divorcio. Una avalancha de noticias fueron surgiendo en torno a los motivos por los que la pareja más mediática de Hollywood ponía fin a su matrimonio, tras formar una numerosa familia en sus 12 años de relación.

Ahora, un año después, la demanda de divorcio sigue sin estar resuelta. No se han repartido las propiedades ni el dinero, ni se ha establecido una custodia firme respecto a sus seis hijos. Aunque cada uno hace su vida por separado, la relación entre los actores parece mejor que hace un año. Ambos viven a tan sólo cinco minutos de distancia en la urbanización ‘Los Feliz’ en Los Ángeles y el actor ha visitado a sus hijos en la casa de la actriz. Angelina incluso ha asegurado a la prensa que no es de su agrado estar soltera y que es una situación muy complicada, debido a que no es fácil hacerse cargo de sus seis hijos y compaginarlo con su trabajo. Brad Pitt, por su parte, ha reconocido sus problemas con el alcohol, detonante de su ruptura, y está trabajando en dejar la bebida.

Durante estos 365 días se han producido otras rupturas, algunas más esperadas que otras. Es el caso de David Bustamante y Paula Echevarría, que a principios de año se separaban aunque sin concretar tampoco su relación. Varios meses después, Paula ha confirmado que aún no hay una decisión tomada, aunque cada uno de ellos esté haciendo su vida por separado actualmente. Quien peor lo está llevando es sin duda el cantante, que últimamente parece no levantar cabeza.

Recientemente, Carolina Adriana Herrera y Miguel Báez, ‘El Litri’, también anunciaban su separación de forma temporal, tras trece años de relación y tres hijos en común. Ambos necesitaban tomar distancia, aunque algunos medios aseguran que la pareja está dispuesta a intentar resolver la situación. No parece ser el caso de Alejandro Albalá e Isa Pantoja tras confirmar él que, desde el pasado 2 de septiembre, la relación con su “esposa, María Isabel Pantoja Martín, ha finalizado”. Dolido por la situación, el joven de 23 años ha reconocido que quiere retomar sus estudios en Manchester, como le pedía su madre.