¿Por qué tuvo que recurrir Fernando Tejero a un psicólogo?

El actor de ‘La que se avecina’ mostró su lado más desconocido a Bertín: “Hace tiempo me puse en manos de un psicólogo porque hay un momento en el que te pasan tantas cosas en la vida… en esta profesión estás tan expuesto… A mí ahora ya me da bastante más igual casi todo, pero a mí al principio, me afectaba mucho. Yo no sé si estoy hecho para este mundo. Yo he tenido problemas con las redes sociales. Estoy comiéndome un bocadillo en casa y un ser te desea la muerte. Ahora ya no me afecta, he aprendido a colocarlo”.