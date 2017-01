Triana, hija de Irma Soriano, nueva estrella de la televisión

El escritor José Antonio Gómez Marín es el padre de Triana y el primer marido de Irma Soriano, del que se divorció para después casarse con un cámara, Mariano. Triana estuvo distanciada de su madre durante el proceso de divorcio. La joven adora a su padre: “Si lloras porque has perdido el Sol las lágrimas te impedirán ver las estrellas”. Este ha siempre tu consejo cuando no he sido capaz de ver más luz en situaciones difíciles.

Desde hace un tiempo ya me ha tocado a mi decirte “Todo está bien”,y lo seguiré haciendo siempre que lo necesites. Siempre aprendiendo uno del otro”.