El tremendo susto de Laura Matamoros a dos meses de dar a luz

Laura Matamoros y Benji Aparicio cuentan los días para ver la carita a su pequeño. La influencer se encuentra en su séptimo mes de embarazo, y a través de su canal en Mtmad ha ido narrando para sus seguidores la evolución de su embarazo, sus miedos y preocupaciones. Pero no todo son noticias positivas para la hija de Kiko Matamoros, y es que ha pasado “la peor noche del embarazo“.

Laura ha compartido con sus seguidores su gran susto: “He dormido 3 horas por un dolor de tripa…el bebé no paraba de moverse, creo que eran contracciones”, comentaba Laura visiblemente cansada. Laura Matamoros ha confesado preocuparse mucho y haber acudido a urgencias por el susto, donde han conseguido tranquilizarla: “La doctora me ha hecho una revisión y los dolores son normales“, narraba Laura a sus seguidores. Más tranquila, la joven reconocía haberse preocupado porque “a los 7 meses ya puedes ponerte de parto prematuro“. Por su parte, aprovechó para informar que el bebé está perfectamente y que ya pesa 1,300 kilos.

La hijo de Kiko Matamoros también quiso responder a las críticas e insultos que recibe cada vez que publica una imagen de su embarazo en Instagram. “He engordado 15 kilos, y estoy viendo en las redes sociales que la gente se mete con lo hinchada que estoy. Pues ya perderé los kilos de más. Sí, estoy más gorda, ¿qué le hago? estoy embarazada“, decía la joven. Y sentenciaba: “Yo estoy a gusto como estoy, con mi bebé, mi tripita y con estos sustos que de vez en cuando hay que pasarlos”.