La joven actriz Albania Sagarra ha confirmado su ruptura con Miguel Ángel Silvestre, tras poco más de seis meses de amor. El Duque vuelve a estar libre… Parece que el guapo actor castellonense no tiene mucha suerte en el amor, aunque su lista de conquistas conocidas no es muy larga. Cuando saltó a la fama con Sin tetas no hay paraíso, salía con la actriz sevillana Belén López y, tras su ruptura, vivió un bonito noviazgo de dos años con Blanca Suárez. Rompieron en 2013 y, desde entonces, no se le había conocido un nuevo amor.

A pesar de esta ruptura, sin duda ha sido un buen año para Silvestre, quien tras triunfar en Velvet, está consolidando su carrera en Hollywood. Se instaló en Los Ángeles y ha participado en dos de las series del año, Narcos y Sense 8. Por el momento, va a seguir viviendo en Estados Unidos, aunque viene regularmente a España y este verano lo vimos disfrutando de las vacaciones con su familia en Castellón y Alicante, con su todavía novia Albania Sagarra.