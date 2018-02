El toque de atención de Ana Rosa Quintana a Alessandro Lequio

Ana Rosa Quintana no ha dudado ni un segundo en llamar la atención en directo a su colaborador más polémico, Alessandro Lequio.

Todo ha ocurrido cuando en el programa han hablado sobre la supuesta nueva conquista de David Bustamante, una joven llamada Claudia de la que ‘El programa de Ana Rosa‘ ha mostrado varias imágenes.

Alessandro Lequio no se ha mostrado muy amable con la joven y ha criticado con crueldad su físico: “Es fea de bolas”, ha comenzado diciendo.

Joaquín Prat ha sido el primero en llamarle la atención al italiano: “Criticar el aspecto físico de las personas es de ser muy poco inteligente”. A lo que Lequio ha respondido: “Yo la critico igual que hablamos de la cualidades físicas de las personas cuando nos gustan. O ¿qué pasa? ¿no se puede hablar de las feas? ¡Pero si tiene la nariz más grande que yo!”, ha exclamado.

Ana Rosa Quintana no ha soportado más la impertinencia de su compañero: “A mí me parece que la chica no está mal. Y creo que esto no lo dirías si fuese un hombre”. Lequio ha tratado de defenderse: “¿Cómo que no? ¿No he dicho aquí mil veces lo feo que me parece Kiko Rivera?”, a lo que Ana Rosa ha contestado: “Kiko ha sido siempre una persona con una constitución gordita. Pero un hombre con un mejor físico no te parecería tan feo como te lo está pareciendo esta chica, ni tampoco lo dirías”.