Toño vs Toñi: La presentadora le hace sudar ‘la gota gorda’ al colaborador

Toño Sanchís no ha tenido su mejor tarde en ‘Viva la vida’. Acostumbrados a escucharle despotricar contra Belén Esteban cada vez que esta es noticia, esta vez la jugada no le ha salido nada bien.

Tras la portada protagonizada por la de Paracuellos en nuestra revista, Toño, como era de esperar, no ha tardado en arremeter contra ella. El nivel de descalificaciones ha sido tal, que la propia Toñi Moreno ha tenido que comenzar parando los pies a su colaborador: “No te voy a permitir que le faltes el respeto a ninguna mujer”, le ha dicho.

Pero el momento más incómodo para Toño Sanchís aún estaba por llegar.

Belén Esteban contó que había recibido una cantidad superior a los 33.000 euros pagada por Toño Sanchís, algo que Toño negó a Toñi Moreno. Esto ha indignado a la presentadora de ‘Viva la vida’: ” Me has mentido. Sólo te voy a pedir que no me mientas. Te pregunté si habías pagado dinero a Belén y me dijiste que no. Si vas a mentir no vengas. Prefiero que no vengas a que me mientas”.

El sudor ha comenzado a caer sobre la frente de Toño Sanchís, que aunque ha intentado mantenerse firme, contestando a Toñi que él le cuenta lo que a él le da la gana, lo cierto es que su nerviosismo era evidente. “Me parece muy feo lo que me estás diciendo”, ha terminado confesando a Toñi Moreno.