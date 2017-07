Hoy ha sido el turno de respuesta de Toño Sanchís tras la presencia el domingo de Belén en el programa de Toñi Moreno. Si antes de la sentencia el ambiente estaba caldeado entre ellos, lo cierto es que el hecho de que la justicia haya dado la razón a la de Paracuellos ha supuesto una bocanada de aire fresco para ella y un duro golpe para él.

Con la sentencia, los abogados de Belén le han abierto la mano en lo que a dar información se refiere, hecho que está salpicando directamente a Sanchís, que está viendo como cada vez que su ex representada habla le salpica una nueva acusación. Toño, que trabaja como colaborador en el programa de Ana Rosa, ha querido volver a explicar cuál es su situación actual.

Una vez más ha querido desmentir una crisis con su pareja y por tanto familiar: “Lorena está bien, preocupada pero bien. Esta situación no ha provocado fisuras en el matrimonio. Estamos al margen, no vemos nada de Sálvame, ella no tiene redes sociales y en ese sentido estamos muy aislados. Desde el minuto uno lo hemos tenido muy claro; con los asuntos legales risa cero, pero tenemos nuestra vida, nuestra familia. No nos van a desgastar como familia”.

Acerca de si Lorena finalmente hablará o no, Toño ha vuelto a insistir en que su mujer no ha dejado de recibir ofertas y, aunque a él le gustaría que lo hiciese, eso sólo pasará si ella quiere, porque él no desea ni presionarla ni mucho menos amordazarla. El día 19 de este mes, un día antes del cumpleaños de Andreíta, termina el plazo para que Toño presente su recurso y, según sus propias palabras, es algo en lo que están trabajando los abogados y peritos que lo representan.