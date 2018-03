Toñi Moreno se lleva otro monumental corte en su programa

Toñi Moreno se caracteriza por ser una presentadora espontánea que conduce su programa ‘Viva la vida’ con mucha naturalidad.

Esa sinceridad y desparpajo le juega a veces malas pasadas con sus invitados, que no están acostumbrados -o no se sienten cómodos- con las confianzas que se toma Toñi.

Ha sido el caso de la cantante Luz Casal. La gallega visitaba el programa de Mediaset para presentar su nuevo disco: ‘Que corra el aire’, que es lo que debió de pensar la artista con algunas de las preguntas que le lanzaba Toñi.

El momento culminante de la entrevista empezó cuando la presentadora le preguntaba a Luz si acostumbraba a decir “te quiero” con frecuencia.

La cantante contestaba que no, que le costaba más que debería. Y Toñi le sugirió que empezase a decirlo más veces y que probase con ella.

Tras hacerse un silencio incomodo, la artista contestaba: “No, pero es que a ti no te quiero del todo”. A continuación, suavizó el corte que le había dado diciendo que le apreciaba y que no le tomase a mal.

La andaluza se levantó de su asiento haciendo aspavientos y pidió que pasasen a publicidad para poder superar el trago y el “zasca” que le había hecho Luz.

Sin embargo, a la vuelta de la pausa publicitaria Moreno volvía a la carga: “A mi no hay nada como que alguien me diga ‘no te quiero’ para que yo me afane en conseguir que me quiera. ¿Tú eres dura de pelar”, le preguntaba a la cantante. “Hombre, te aprecio seguro, pero mucho más no sé, sinceramente”, contestaba ella.

Con sentido del humor, Toñi ha seguido con el programa y acumula un corte más, como el que recibió de Lydia Bosch hace unas semanas